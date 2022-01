Nå er det billigere å ta lappen

Nyheter

– Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig milepæl for mange unge, men også en relativt kostbar investering. Jeg er glad for at gebyrene nå er satt noe ned, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene skjer etter at Statens vegvesen har gjort en ny beregning for å sikre at gebyrene er riktige for å dekke kostnaden for tjenestene. I tillegg kommer en justering i tråd med prisutviklingen ellers i samfunnet.

Etter denne justeringen er noen trafikant- og kjøretøytjenester blitt billigere, mens noen har blitt dyrere. For eksempel går prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser litt ned, gebyret for å ta teoriprøven er redusert fra 650 til 320 kroner, mens oppkjøring på motorsykkel øker fra 1 160 kroner til 1 880 kroner ved bestilling på nett.

Nesten 150 000 tok førerprøven i fjor. Det er flere enn noen gang. Tall fra Statens vegvesen viser at 10 prosent flere 18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020.

– Bil er viktig for mange, særlig der hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok. Hvert år kommer det mange unge nye bilister på veiene, og jeg er glad for at føreropplæringen i Norge er god. Kvaliteten på denne opplæringen er viktig å beholde og utvikle, slik at vi alle sammen kan kjøre mest mulig trygt på norske veier. Nå blir førerprøven litt billigere for mange, og det er jeg sikker på er populært, sier samferdselsministeren.