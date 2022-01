I helga skal hagefuglene telles igjen

Nyheter

Det er 15. gang Hagefugltellingen arrangeres., og alle som mater fugler ved sin bolig eller hytte kan delta på dette.

– I fjor fikk vi rapporter fra hele 13 000 fôringsplasser som meldte inn omtrent 583 000 fugler! Vi regner med at over 30 000 personer var involvert i tellingen. BirdLife Norge håper selvsagt at vi får ny rekorddeltakelse i år. På grunn av koronasituasjonen har folk endret sin adferd og er mer opptatt av de nære ting og mange bruker naturen mer enn før. I tillegg må folk være mer hjemme og mange har av den grunn startet med fuglefôring eller intensivert denne interessen, sier organisasjonen i en pressemelding.

Målet med Hagefugltellingen er å skape interesse og øke kunnskapen om fugler og natur og vise at fugleforing er en underholdende og lærerik aktivitet.

Hagefugltellingen foregår ved at man noterer antall fugler av hver art som blir sett på fuglebrettet og rundt fôringsplassen på en dag. Det skal noteres det høyeste antall man ser på en gang av hver fugleart.

Ser man fugler som flyr over nærområdet, eller andre observasjoner gjort under tellingen kan det også noteres. Det samme gjelder de pattedyr som måtte dukke opp, som blant annet ekorn og rådyr.

Hvor mye innsats man vil legge i tellingen bestemmer hver enkelt. Fugletellingen skal legges inn på Fuglevennens hjemmeside.