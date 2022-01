Nyheter

I den anledning ber dei om forslag frå publikum om nokon som fortener å få tildelt ein slik pris.

– I Gudbrandsdalsmusea er vi svært takksame for all dugnadsinnsatsen som gjerast av frivillige på alle avdelingane våre. Det leggast ned ein kolossal innsats! Det vert vøla hus, kokt kaffe, hesja, demonstrert og lært bort husflids- og handverksteknikkar, arkivert, vaska, bakt og reparert. Fleire har vore med gjennom fleire tiår, og til og med vore med å bygge opp avdelingar til det dei er i dag, seier Øystein Rudi, direktør for Gudbrandsdalsmusea.

Dei ber om at folk sender inn forslag om personar som brukar fritida si til glede for alle. Forslaget må innehalde namn og e-postadresse på personen ein foreslår, eige namn og e-postadresse, kort grunngjeving, eit bilde av vedkommande, og namn på den som har teke bildet.

Juryen, som består av direktør for Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten, styreleiar i Gudbrandsdal Historielag Dølaringen, Torveig Dahl, og Jorun Vang ved Gudbrandsdalsmusea, skal kåre månadens friviljug ut ifrå dei innsendte forslag.

Dei frivillige blir også presentert på Gudbrandsdalsmusea si heimeside og sosiale media. Den som blir månadens friviljug vil også få ein meir handfast takk for innsatsen.