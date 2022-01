Den fyrste sjukepleiaren i Lesja

Nyheter

Medlemmane i Søre Lyftingsmo sjukepleielag vil at alt dette frivillige arbeidet, over meir enn 100 år, skal hugsast. Det offentlege helsevesenet var ikkje særleg utbygd for vel 100 år sidan. Det var berre ein doktor på Dombås, og ingen annan med utdanning innan sjukepleie i Lesja. Også folk i den langstrakte kommunen Lesja har bruk for sjukepleie. Lesja frivillige Syke- og Fattigpleie vart såleis stifta i 1911, for å skaffe og betale ein fast tilsett sjukepleiar for Lesja. Anne Løftingsmoe var adventist og utdanna sykepleier og budde i København. Ho vart spurt, og bestemte seg for å reise heim til Lesja og ta imot stillinga i september 1911. Årslønna var da på kr 450.