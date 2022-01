Syver med topplassering

Nyheter

– Jeg hadde mer å gå med i helga enn jeg hadde i norgescupåpningen på Østre Toten. Det har nok sammenheng med at jeg nå har fått gått noen renn og derfor har fått flere gjennomkjøringer. På grunn av at jeg var syk og det meste som var av terminfestede renn før jul ble avlyst, fikk jeg ikke konkurrert i november og desember, sa lesjingen da han hadde gjort unna to nye norgescuprenn.