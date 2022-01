Økning i besøket på bibliotekene i Lesja og Dovre

Nyheter

– Bibliotekenes gullalder ligger ikke bak oss, den er akkurat nå, skrev direktør for Nasjonalbiblioteket, Aslak Sira Myhre i 2019.

Ifølge fylkesbiblioteket har det aldri vært så mange folk som har brukt og vært innom et bibliotek som i tiåret 2009 – 2019, til tross store endringer i folks medievaner og dystre spådommer fra trendanalytikere, har bibliotekene klart å omstille seg.

Besøksrekord i folkebibliotekene

I 2019 satte bibliotekene i Norge rekord med 26 millioner besøkende. Dette er 15 prosent høyere enn for ti år siden. Den samme trenden ser man i Innlandet.

Antall arrangementer på bibliotekene har også vokst enormt. I 2019 ble det avholdt 5162 ulike arrangementer med over 130 000 deltakere.

I kommunene i Nord-Gudbrandsdalen, skiller bibliotekene i Lesja, Dovre og Sel seg positivt ut. Her har det vært en tydelig øking av besøket de siste årene. Innbyggerne i disse tre kommunene har besøkt biblioteket sitt i snitt en gang oftere i 2019 enn 10 år tidligere.

Størst er endringen i Lesja, som har økt fra 2,2 besøk per innbygger til 3,3 i 2019. I Dovre økte besøket fra 3,3 til 4,3 besøk per innbygger, og i Sel fra 4,2 til 5,1. Besøket i Sel ligger dermed over gjennomsnittet i Innlandet, som er på 4,8 besøk per innbygger.

Stor økning i antall arrangementer i bibliotekene

Den største endringen i regionen er allikevel publikumsøkningen på arrangementer. I 2019, besøkte mer enn 5600 publikummere de nesten 500 arrangementene på bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen. Det er en dobling siden 2009.

Tilbudet i bibliotekene har blitt mer variert, og har blitt et sted for å dyrke interesser, lære og leke.

– På biblioteket er det plass til både gamerne, strikkerne, vitenskapsspirene, leserne, moteentusiastene, de teknologifrelste og de tradisjonelle leserne, skriver fylkeskommunen i egen artikkel.