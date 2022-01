Slik blir folkeavstemmingen om fylkesstrukturen

Nyheter

Folkeavstemningen er kun rådgivende, og ikke avgjørende for hva utfallet blir. Folkeavstemningen vil foregå kun digitalt, og åpner torsdag 10. februar klokken 09.00, og stenger torsdag 17. februar klokken 15.00. Uka etter avstemmingen, den 23. februar, skal fylkestinget ta endelig stilling til om Innlandet skal videreføres eller ikke.

Bakgrunn

Opptakten til det som nå er Innlandet fylkeskommune startet sommeren 2015, da landets fylkeskommuner ble bedt om å innlede prosesser med sikte på sammenslåing med ett eller flere av sine nabofylker.

Målet med regionreformen var å få en fylkesinndeling som var bedre tilpasset til samfunnsutfordringene, og å styrke fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler.

Stortingsvalget høsten 2021 resulterte i regjeringsskifte, og i den nye regjeringens plattform er det åpnet for at sammenslåtte fylker kan deles opp igjen.

En eventuell søknad med ønske om skilsmisse skal i så fall leveres innen 1. mars 2022.

Da fylkestinget i Innlandet behandlet denne saken i desember 2021, innstilte fylkeskommunedirektøren på å ikke søke om oppløsning og videreføre Innlandet.

Du kan lese mer om fylkeskommunenes rolle på Innlandet fylkeskommunes hjemmeside.

Prislapp på flere millioner kroner

Budsjettet for sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet var på 90 millioner kroner. Av dette bidro staten med en tredjedel, mens de to gamle fylkeskommunene satte av 30 millioner kroner hver.

De største utgiftspostene var knyttet til etablering og oppgradering av IKT-infrastruktur.

Ifølge fylkeskommunen er det vanskelig å gi eksakte tall på hva en oppdeling vil koste. En del av investeringene som er gjort gjennom sammenslåingsprosessen og Innlandets to første leveår, kan komme to nye fylkeskommuner til gode.

Det handler også om hvordan to nye organisasjoner velger å organisere seg, men på en del områder vil det være naturlig å videreføre samarbeidet.

Skilsmisse er derimot ikke gratis, og at det er snakk om kostnader for flere titalls millioner kroner.

Staten har varslet at den vil bidra med 100 000 kroner til selve folkeavstemningen, og ytterligere 100 000 kroner til å utrede konsekvensene av en eventuell oppdeling. Den faktiske kostnaden er langt høyere, i størrelsesorden 7–8 millioner kroner.

Også når det gjelder kostnadene til reversering er det uklart hva staten vil kunne bidra med. Enkeltpolitikere har muntlig gitt uttrykk for at staten skal ta kostnadene. Skriftlig, i Hurdalsplattformen til regjeringen, står det imidlertid at staten vil bidra med kun en andel av kostnadene.

Konsekvenser

– Den jevne innbygger vil ikke merke noen stor forskjell om Innlandet blir delt. Som innbygger vil du fortsatt få de tjenestene du er vant til, skriver fylkeskommunen.

De videregående skolene fortsetter som før, vegene vil bli vedlikeholdt, bussene vil gå og tannklinikkene vil ta imot pasienter som vanlig. Men en ny, stor omorganisering vil på ny rette ressursene mot interne prosesser, som vil kreve mye tid av administrasjonen.

Det finnes per i dag ingen organisasjon, ansatte eller planverk i de gamle fylkene. Å få dette på plass, vil nødvendigvis måtte gå noe på bekostning av utviklingsarbeidet i dagens organisasjon de neste årene.

For Opplands del vil vi mistet 8 prosent av innbyggerne, siden Lunner og Jevnaker meldte overgang til Viken da fylkene ble slått sammen. Det fører til at en ny Oppland fylkeskommune vil ha mindre penger å rutte med, etter dagens inntektsfordeling fra staten.

Det er også andre grensekommuner, både i gamle Oppland og gamle Hedmark, som vurderer sin framtidige fylkestilhørighet.

En reversering av Innlandet vil også bety reversering av den effektiviseringen som er oppnådd og planlagt videre. Det gjelder blant annet med tre prosent årlig kutt i administrasjonen, etter at to fylkeskommuner ble til én.

Det samme gjelder for den politiske virksomheten, med politisk styring av to fylkeskommuner. I Innlandet er utgiftene til administrasjon og politisk virksomhet kuttet betydelig ut ifra det som var situasjonen samlet for Hedmark og Oppland.

Hvem kan stemme?

For å ha stemmerett må du ha fylt 16 innen utgangen av 2022. Man må også være folkeregistrert i Innlandet fylke, og være norsk statsborger.

Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd på folkeregistrert adresse i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 2022.

Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett.

Siden folkeavstemningen foregår digitalt, enten på PC, mobil, nettbrett eller lignende, må du ha tilgang på elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å være på plass.

Direktoratet for forvalting og IKT har en egen veileder du kan følge for å opprette elektronisk ID.

Kommunene vil også kunne bistå folk som har problemer med å stemme.

Selve avstemmingen er anonym, og man vil få valget om å stemme blankt, om fylket skal deles, eller om fylket skal videreføres.