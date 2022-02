74 gauper kan felles under årets gaupejakt

Nyheter

– Gaupebestanden i Norge ligger i dag svært nært bestandsmålet nasjonalt. Det er åpnet for kvotejakt på 74 gauper i seks av åtte rovviltregioner. Det er ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4 og 5, der bestanden ligger under bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.