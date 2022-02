Nye områder klar for utbygging av fibernett i Nord-Gudbrandsdal

Nyheter

Det ble disse to årene innvilget støtte til blant annet Dovreskogen og Lesja-Lesjaverk i vårt område, samt åtte andre områder i Nord-Gudbrandsdalenfi.

Utbygging i områdene har vært lagt ut på anbud, og kommunene i tett samarbeid medRegionrådet, har nå valgt HomeNet som utbygger. HomeNet har i dag fiber i over 90 norskebyer og hundrevis av tettsteder. De er et heleid datterselskap av GlobalConnect som en avNordens største leverandører av fiberbredbånd. Per år investerer de over en milliard ifiberutbygging.

Ledelsen i alle kommunene håper at innbyggerne vil ta vel imot HomeNet sine selgere når desnart starter opp med salg av abonnement.