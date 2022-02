15 nye personer er smittet i Dovre

Nyheter

Samtidig har 15 personer gått ut av isolasjon, så det er nå 17 personer i isolasjon i Dovre.

Kommunen understreker på sin hjemmeside at tallene er usikre, siden man ikke lenger trenger å ta en bekreftende PCR-test.

– Så lenge vi opplever at folk flest gir oss beskjed om positive tester, ønsker vi å fortsette å dele smittetallene slik at innbyggjarane i Dovre også har tilgang til denne kunnskapen. Men alle må ta høyde for ein viss feilmargin, siden smittetallene bygger på at hver og en av oss melder i fra om nye smittetilfeller, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Registrering av positiv selvtest kan man gjøre digitalt, eller ved å kontakte legekontoret.

– Det er viktig for oss å fortsatt ha best mulig oversikt over smittesituasjonen lokalt. Da kan vi følge opp hver enkelt som trenger hjelp, men ikke minst vil god oversikt over smittesituasjonen gjøre oss bedre rustet til å takle utfordringene som kommer med en større smittebølge, skriver kommunen.

Om du tester positivt på en selvtest må du isolere deg, og få andre i husstanden til å teste seg. Man må også varsle nærkontakter fra de siste 48 timene, og gi beskjed til skole eller arbeidsplass