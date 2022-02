X Games-leiinga ikkje nøgde: – Å ikkje gi det lova beløpet er å bryte lovar og reglar

Nyheter

X Games har vore eit årleg arrangement som har samla skiinteresserte frå heile verda heilt sidan det første rennet i 1995.

– Småpengar

No er det altså ikkje sikkert om det blir arrangert.



– Staten brukar pengar på fotball og andre sportsarrangement, som eg sjølvsagt støttar, men no vil dei altså ikkje støtte X Games. Å ikkje gi det lova beløpet på 15 millionar er å bryte lovar og reglar, seier Carl I. Hagen, som ønskjer å vise sin støtte til arrangørene.

Hagen seier X Games er i vekst idet at det kjem fleire og fleire til som vil delta. Denne gruppa er blant dei som må lide dersom arrangementet ikkje blir avhaldt.

– 15 millionar er småpengar for staten, seier Hagen.

Han legg til at reiseliv er av stor viktigheit for Dombås. Eit stort arrangement som X-Games-kvalik er av stor tyding for bygda.

Forsiktig optimisme

X Games-sjef, Henning Andersen seier X Games er veldig stort, og i stadig utvikling.



– I fjor direktesendte Petter Ulsletten frå arrangementet. Det slo godt an. Folk engasjerte seg stort, så dette vil vi fortsette med, seier han.

Hilde Rasch jobbar med Andersen og seier mykje er booka og klargjort for det moglegearrangementet.



– Vi har bestilt 13 000 hotellsenger, seier ho.

Det er vanskeleg å avtale med leverandørar og utøvarar når ein ikkje veit kva framtida vil bringe.



– Vi held alle oppdaterte. Fristen på avgjersla til regjeringa er tysdag. Vi veit ikkje om vi er positive heilt enda. Vi håpar sjølvsagt enda. Det er dette det handlar om; ein sport som er gøy og som mange likar, seier Andersen.

Argumenterar mot arrangementet

I eit ope brev til kulturministeren spør Andersen:



– Kvifor skal vi invitere norske og internasjonale utøvarar til Dombås om ein månad når dykk ikkje vil prioritere X Games Norway 2023?

2022-bevilgningen på 15 millionar kroner og den faste posten X-Games hadde fått på statsbudsjettet, vart annullert av Trettebergstuen.



– Det vi slit med å forstå i brevet frå kulturdepartementet er at til tross for at Trettebergstuen og den norske regjeringen ”ikkje vil prioritere tilskot til X-Games sitt forslag til budsjettet for 2023” så vil dei likevel at vi skal gjennomføre årets planlagde kvalifiseringar i snowboard og freeski på Dombås i mars og skateboarding i Skur. Men kvifor, Anette Trettebergstuen? fortsett Andersen i brevet.

Lars Audun Granly er ekspedisjonssjef i kultur- og likestillingsdepartementet og skriv eit brev der det grunnast at støtta til X-Games ikkje blir gjennomført.



– Det går fram av regnskapet for 2021 at SAHR Productions AS har rett i underkant av 6,5 millionar kroner ståande att frå utbetalinga i 2021. Departementet godkjenner med dette overføring av resterande midlar, totalt 6 474 239,47 frå 2021 til 2022. Midlene skal nyttast til dei to planlagde arrangementa i 2022, skrivast det i brevet.

Det orienterast samstundes om at ein søknad om midlar for 2022 vil bli behandla i forbindelse med dei ordinære budsjettprosessane.



– Det kan imidlertid leggast til grunn at regjeringa ikkje vil prioritere tilskot til X-Games sitt forslag til budsjettet for 2023, skriv dei vidare.

Hagen meiner dette ikkje handlar om arrangementet, men om politikk og prestisje. Andersen stemmer i.



– Trettebergstuen argumenterar mot X-Games sjølv om ho ikkje har vore med på det sjølv, seier han og ristar på hovudet.