X Games på Dombås eller ikke - Lover svar i løpet av uka

Elvestuen sier i sitt spørsmål til kulturministeren at dette er i strid med budsjettvedtaket for 2022, og spør hvilket vedtak stortinget har gjort som gir statsråden grunnlag for å ikke følge opp stortingsvedtaket om budjsettildeling til X Games på norsk snø.

Får bruke midler fra 2021

I henverndelsen fra Elvestuen påpeker han kulturdepartementes budsjett for 2022, hvor det står at «Regjeringen foreslår å fordele 30,5 mill. kroner til internasjonale idrettsarrangementer i Norge, herunder å videreføre tilskudd til X Games og Ekstremsportveko på Voss slik at de blir faste tilskuddsmottakere på statsbudsjettet.» Dette ble også vedtatt i Stortinget.

I sitt svar sier kulturministeren at X Games Norway får støtte til sitt arrangement i 2022. Konkurransen på Lillehammer var planlagt til mars 2022, men ble i desember utsatt til 2023 på grunn av usikkerhet rundt koronapandemien.

Da ble det også bestemt av ledelsen i X Games Norway å arrangere ny kvalifisering på Dombås, som ble gjennomført i april 2021, og rullere pengene fra 2022 til 2023.

Trettebergstuen sier også i sitt svar at det ble besluttet å nedskalere arrangementet i 2022, og mener dermed behovet for finansiering er lavere enn det som ble lagt til grunn i statsbudsjettet.

– Betydelige deler av midlene som departementet utbetalte til arrangementet i 2021, har ikke blitt benyttet. I stedet for å kreve disse midlene tilbakebetalt, har departementet i tråd med Stortingets forutsetninger om at det skal ytes støtte til arrangementet i 2022, gitt Sahr Productions AS adgang til å nytte ubenyttede midler fra 2021 til å dekke utgifter ved arrangementet i 2022, skriver Trettebergstuen.

Hun sier til slutt at regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med fremlegget i revidert statsbudsjett.

Kan ikke love noe

Arrangørene sitter igjen med omtrent 6,5 millioner kroner fra fjorårets tildeling, som er tenkt brukt til både kvalifiseringen på Dombås for freeski og snowboard, en street-skateboard-kvalik i Skur 13, og til generell drift.

X Games Norway-sjef Henning Andersen mener det er lite vits å arrangere kvalifisering på Dombås om det ikke blir framtidig støtte for neste års arrangement.

– Dersom Trettebergstuens svar gjelder, så blir det kansellering av arrangementet på Dombås. Men vi vet at det jobbes fra mange politiske partier på Stortinget, også blant regjeringspartiene. Jeg tror ikke vi skal spenne ben på oss selv mens gode krefter prøver å finne en løsning. Men det haster. Vi sendte brev til samtlige utøvere forrige uke og lovte dem svar i løpet av onsdag denne uken.

I løpet av helga har det blitt mange telefoner på Andersen, som har snakket med flere politikere i ulike partier på Stortinget.

– Jeg vet at det jobbes med en løsning blant dem, så vi har fortsatt litt håp igjen, sier Andersen.

Jobber stadig med å skaffe inntekter

Kulturministeren uttalte tidligere at amerikanske ESPN, som forvalter merkevaren X Games, bør ta sin del av regningen for å kunne arrangere i samarbeid med kommersielle sponsorer.

Hun mener regjeringen vil prioritere annerledes, og håper X Games kan klare seg uten statlig støtte i Norge.

– Det er bare ønsketenking. Realiteten er at om vi skal ha X Games i Norge, må staten inn med en stor sum. Deres støtte dekker over halvparten av utgiftene i dag, og utover det prøver vi hele tiden å få inn flere midler.