Bredbånd: Fremgang i Innlandet, men fremdeles store forskjeller blant kommunene

Nyheter

Verdien av at Innlandet bygger en digital fremtidsrettet infrastruktur som stimulerer til innovasjon, næringsutvikling og effektiv tjenesteproduksjon i hele regionen er stor. Den digitale infrastrukturen i Innlandet har tatt store steg, men er langt fra ferdig utbygd. Det er i dag for store forskjeller mellom kommunene i regionen.

Dekning i ulike kommuner i Innlandet

Dekningsgraden blant kommunene i Innlandet varierer stort. Tallene nedenfor viser andelen (%) husholdninger som har et tilbud om bredbånd med minimum 100Mbit/s kapasitet. Lesja kommune har eksempelvis 39 prosent dekning, Stor-Elvdal har 48 prosent dekning mens Elverum har 96 prosent dekning og Hamar har 97 prosent dekning.

– Dette viser at det er altfor store variasjoner mellom kommuner og regioner i Innlandet. Koronasituasjonen har vist hvor viktig digitaliseringen er for folk og bedrifter, så her trengs det aktive tiltak, sier Kristiansen.

– Likevel er det også viktig å synliggjøre kommuner med høyest økning i dekning blant husholdninger. Her har eksempelvis Åsnes kommune gjort et kvantesprang. Denne kommunen har gått fra en dekningsgrad på fire prosent i 2018 til 85 prosent i 2021. Dette er meget god utvikling, sier Kristiansen.

Nytten av digitalisering og digital infrastruktur

Abelia, Nelfo, KS og NHO ber om at staten øker tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år.

– En fremtidsrettet og robust digital infrastruktur er en viktig forutsetning for at Innlandet skal klare å løse mange av de utfordringer regionen vår står overfor. Vi må oppgradere infrastrukturen for å kunne skape verdier, velferd og nye jobber. Samfunnet vårt er helt avhengig av god internettforbindelse, enten om det er for innbyggere som trenger tilgang til digitale tjenester, eller bedrifter og offentlige myndigheter som skal digitalisere og innovere. I dag er tilgang til høyhastighetsbredbånd i og rundt de store byene stort sett god, men i altfor mange kommuner og da særlig i distriktene står det dårligere til. Vi trenger å bli et gigabit-samfunn, presierer Kristiansen.

– Med dagens investeringstakt nås ambisjonene med gigabitsamfunnet først i 2035. Det går altfor treigt. Særlig når vi vet at en større satsing raskt vil gi store samfunnsøkonomiske gevinster. Regjeringen bør ha som ambisjon om at Norge blir et gigabitsamfunn allerede i 2025, sier Kristiansen.

Behov for økt tilskuddsordning

På oppdrag fra Abelia, Nelfo, KS og NHO har Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) sett på hva en raskere utbygging vil kunne bety. Ifølge deres beregninger vil en framskynding av gigabit-samfunnet til 2025 gi en mervekst i verdiskaping i fastlandsøkonomien på 75 milliarder kroner. SØAs anslag indikerer at det vil være nødvendig å investere totalt 11,6 milliarder kroner i bredbåndsnettet for å oppnå ambisjonene med gigabitsamfunnet i 2025. Det offentlige støttebehovet vil da være på 4,7 milliarder kroner.

– Vi ber staten øke tilskuddsordningen for bredbånd til 1 milliard kroner per år frem til 2025. En slik støtte sikrer at hele landet får tilgang til raskt bredbånd, avslutter Kristiansen.