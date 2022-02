Norsk sølv i Big Air - Kleveland på åttendeplass

Nyheter

Røisland lå på sølvplass etter to forsøk og en samlet sum på 165 poeng. Han forbedret den summen til 171,75 poeng i sistehoppet. Det holdt til bronsen.

Kineseren Su Yiming vant med 182,5 poeng, mens Max Parrot tok bronsen med 170,25. Parrot og Su vant gull og sølv i slopestyle.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg har gjort. Det har gått veldig bra i dag, og jeg har fått landet det jeg skulle, sa Røisland før sistehoppet.

Etter sølvhoppet jublet han i målområdet. Han ble presset til å levere i siste forsøk etter at konkurrentene bak ham leverte sterkt i siste omgang. Max Parrot hadde feilet i sitt første forsøk, men ble en trussel da han fikk 94 poeng i andre forsøk. Med 76,25 i siste forsøk snek Parrot seg så vidt foran Røisland.

Nordmannen lå nede på femteplass før sistehoppet, men leverte under press og sikret seg sølvplass med 82,5 poeng. Røisland la grunnlaget for sølvmedaljen da han fikk svært god høyde og leverte stilrent til 89,25 poeng i sitt første forsøk.

Kleveland fikk 87,75 i sitt første forsøk, men klarte ikke levere like godt i neste omgang og fikk 62,5 poeng. I sisteforsøket falt han, og dermed endte det med 150 poeng.

Etter konkurransen var Kleveland mest opptatt av Røislands sølv.

– Han kjørte dritbra i dag og fortjente skikkelig 2.-plassen. Alt i alt var det egentlig en ganske bra dag for min del. Jeg er bare glad for ikke å skade meg og at jeg kommer meg herfra om to dager, sa Kleveland til VG.