Randi og Gerd fekk heidersmerke for frivillig arbeid

Det er Lesjaskog pensjonistlag sin måte å takke dei to medlemane, for det engasjementet og den innsatsen dei har lagt ned.

Frivilligheitens år

Bergene har vore med med i 16 år, og Randi Bøe Mølmen med i 7 år. Sjølv om dei ikkje lenger skal vera aktive, fortset dei som medlemar og vil delta i dei aktivitetane laget har.

– 2022 er året da frivillig arbeid skal markerast. Godt over 60 prosent av det norske folk deltek med frivillig arbeid her i landet. I Lesja er kanskje den prosenten enda høgare. Kvar krone som blir sett inn i slikt arbeid, resulterer i verdiar som er mange gonger større enn innsatsen. Frivillig arbeid er også viktig for å motverke isolasjon og einsamheit blant pensjonistane i bygda, seier styreleiar Torunn Enstad.

Fleire aktivitetar

Lesjaskog pensjonistlag er eit aktivt lag. På grunn av pandemien har aktiviteten ikkje vore så stor i 2021, men innimellom har dei greidd å få til nokre møte og arrangement for medlemane sine.

– Vi fekk økonomisk støtte frå Statsforvaltaren i Innlandet til to aktivitetstiltak foreldre. Vi arrangerte busstur til Sagelva, og julebord på Solheim. Nå har vi imidlertid lov til å drive som normalt att, så resten av året gler vi oss til. Det var trist når alt stod nesten stille, seier Enstad.

– Ein gong i månaden har vi medlemsmøte på Bjorliheimen hotell. Møtene våre er opne for alle interesserte. Der tek vi opp aktuelle saker, både lokale og sentrale, vi har ulike kulturinnslag, og quiz, fortel Enstad vidare.

Elles skal Lesjaskog pensjonistlag ha datakurs for alle over 65 år i vår.

– Digital opplæring av eldre er viktig, det merkar vi her i Innlandet akkurat nå med digital stemming om korleis Innlandet fylke skal organiserast i framtida.

– Det er viktig at alle aldersgrupper kan delta i samfunnet på like vilkår, avsluttar Enstad.