Det blir X Games-kvalik på Dombås i mars

Nyheter

– Siden debatten på Stortinget er vi rent ned av positive henvendelser fra politikere, lokalbefolkning, utøvere, foreldre og andre som vil at vi skal gjennomføre. Vårt problem, som en utøverdrevet organisasjon, er at vi ikke vil invitere unge utøvere med X Games-stjerner i øya, til et arrangement hvor premien er en illusjon. Når kulturministeren Anette Trettebergstuen fjerner hele årets bevilgning og den vedtatte faste posten til X Games, kan ikke vi love utøverne plass til X Games Norway 2023. Da er poenget med kvaliken borte, sier Henning Andersen, daglig leder og styreformann i SAHR.

Alternativ premie

Nå lover SAHR utøverne en annen premie; lønn. Kulturdepartementet har tidligere godkjent atSAHR kan ta ut 250 000 kroner i fortjeneste i kvalik-prosjektet. SAHR frasier seg hele fortjenesten oggir den i pengepremier til utøverne.

– Da kan vi tilby en god løype og lønn for strevet. Siden Terje Håkonsen og jeg begynte arbeidet med store action sports-events i Norge i 1999, har det alltid vært på utøvernes premisser. Vi håper at vi nå ikke er for sent ute, og at utøverne synes det er verdt innsatsenog risikoen de tar i konkurransen, sier Andersen.

Votering i mars

På Stortinget er det bestemt at FrPs dokument 8-forslag i saken skal gis prioritet på grunn av tidspresset. Saksforberedelsene er allerede i gang, og debatt/votering skjer på Stortinget torsdag 10. mars, som er første treningsdag i X Games-kvaliken på Dombås.

– Kanskje har vi en fantastisk nyhet til utøverne i det de spenner på seg skiene og strapper innpå brettet, sier Andersen.

Setter i gang forberedelsene

På Dombås går den lokale ildsjelen Ove Vadet umiddelbart i gang med snøproduksjon. Nå blir det endelig kaldt etter en lang mildværsperiode.

– Vi har en snøkanon av ypperste merke klar til aksjon. Produsenten TechnoAlpin har lånt oss den for å bidra til at kvaliken skjer. Alle monner drar, og snøkanonen er kanskje aller viktigst akkurat nå, sier Andersen

Shaper Emil Fossheim skal begynne å forme Slopestyle-løypa den 24. februar.

– X Games-kvaliken på Dombås er viktig fordi da får vi park med internasjonal standard påDombås. I fjor brukte vi den langt utpå våren. Parken gir rekruttering og kvaliken gir plassertil X Games Norway. Vi trenger et stort internasjonalt action sports-event i Norge, sier den lokale snowboard-utøveren, Marcus Kleveland.