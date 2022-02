Nyheter

Tidlegare i vinter vart det installer ny bom opp Dalsidevegen, som dei siste vekene har blitt testa. I denne perioda var det gratis å køyre gjennom bommen, men det er det ikkje no lenger.

– Lesja Bulldozerlag brøyter no vidare innover Dalsida til vinterferien. Dette er deira ansvar og for å køyre dit er ny avgift som må betalast/ordnast på vanleg plass, den gamle bomkassa på Helgestad, fortel Ola Nørstebø, styreleiar i Dalsidevegen AS.