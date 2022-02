Tord satte alle på plass: – Jeg visste hva som ventet meg

Nyheter

– Jeg er veldig fornøyd med at jeg skyter såpass bra, og går så fort som jeg gjør på sprinten i dag. Jeg følte meg piggere i dag enn jeg gjorde på fredagens normalprogram. I dag hadde jeg mer å gå med, sa Tord etter at han hadde satt samtlige konkurrenter i den fyldige 15-årsklassen. Det var ingen av dem som var i nærheten av å kopiere Hareland Berget som var i en klasse for seg.