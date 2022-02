Flertall i fylkestinget går imot oppdeling av Innlandet

Nyheter

Det var knyttet en viss spenning til utfallet på fylkestinget onsdag, selv om partigruppene som utgjør flertallet i prinsippet gikk inn for en bevaring. Tilhengerne av de gamle fylkene Oppland og Hedmark håpet i det lengste at avhoppere skulle gi dem seieren.

Men flertallet stemte for å la Innlandet fylke bestå. Ifølge. 34 stemte for å videreføre Innlandet, mens 23 stemte for å dele opp fylket.

Det ble holdt folkeavstemning 10.–17. februar om saken. 46,72 prosent av befolkningen deltok i avstemningen. Blant disse stemte 50,75 prosent for å splitte opp Innlandet.

– Vi tar resultatet til etterretning. Nå starter arbeidet med å se på hva vi kan lære av det som har kommet frem i prosessen, ikke minst hvordan vi kan bruke resultatet av medarbeiderundersøkelsen til å utvikle organisasjonen fremover. De ansatte i fylkeskommunen har stått i en omstillingsprosess i fire år, og mange ansatte har gitt uttrykk for at stadige endringer i organisasjon og tilhørighet kan gå ut over det vi er der for, å gi tjenester til innbyggerne i fylket. Men vi skal heller ikke glemme at det var 35 prosent av de ansatte som oppgav at de ønsket en deling. Nå må vi finne ut hvordan vi går videre sammen, sier de fellestillitsvalgte i Innlandet fylkeskommune i en kommentar.

De består av Tore Hølmo, Unio, Live Langøygard, LO, Kjersti L. Lund, YS, og Knut A.G. Hauge, Akademikerne.