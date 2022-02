X Games på Dombås blir noe redusert

Nyheter

Det er heller ikke tilstrekkelig med påmeldinger til å gjennomføre konkurranse for kvinner i snowboard og ski. Snowboard-konkurransen for menn vil derimot gå som planlagt, med både norske og utenlandske utøvere, deriblant Dombås sin egen Marcus Kleveland.

Påmeldingsfristen er fredag 25. februar, men samtlige skikjørere som viste interesse førSAHR måtte stanse arbeidet, har trukket seg.

– Hele vår organisasjon jobber på spreng for å redde kvaliken på Dombås. Vi har havnet bakpå på alle fronter. I dag skal shape begynne på Dombås, men vi har fortsatt ikke fått inn de tråkkemaskinene vi trenger til å gjøre jobben. Heldigvis fikk vi leie to maskiner som står til service hos Antra, som de får transportert til oss, sier Henning Andersen, daglig leder i SAHR, som arrangerer X Games i Norge.

SAHR jobber nå sammen med NOR Freeski og Brettforbundet om å sette opp nye kvaliker for ski og snowboard for kvinner, dersom det blir X Games i Norge neste år.

Til snowboard-konkurransen på Dombås er det påmeldt elleve utøvere, hvorav fire er norske. SAHR jobber fremdeles å invitere snowboardere til konkurransen.