– Den siste tida har vi sett at fleire bankar har slått seg saman, både blant SpareBank 1-bankane og andre bankar, og Fjellbanken ser at det er veldig viktig å kunne levere gode økonomiske resultat for å framleis vera solid. Dette er avgjerande for å kunne vera ein sjølvstendig sparebank til teneste for regionen vår også i framtida, seier administrerande banksjef, Unni Strand, i ei pressemelding.