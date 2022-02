Gjer folk merksam på dronebesøk dei kommande dagane

Nyheter

Dette vil gå føre seg i veke 9 og 10, altså mellom 28. februar og 13. mars. Det er Helitrans AS som vil utføre flyginga med drone.

– Tidlegare har vi utført dette med helikopter, men no skal vi teste ut dronar for fyrste gong, seier Øyvin Dalum i Fjellnett AS.

Han fortel at dei har synfaring på alle høgspentliner årleg, men at 10 prosent av disse linene blir plukka ut kvart år for toppsynfaring. På denne måten blir det føreteke toppsynfaring på alle liner i løpet av ei tiårsperiode.

– Slik kan vi finne feil på linene som er vanskeleg å sjå frå bakken. Vi har før føreteke denne synfaringa om hausten, men denne gongen skal vi prøve det om vinteren for å ikkje sjenere husdyr ute på beite. Lina går jo over mange jorde. Drone gjev også frå seg mindre støy enn eit helikopter, fortel Dalum.

Hensikta med synfaring er å finne kjelder til potensielle straumbrot. Fjellnett jobbar også med å varsle befolkninga i forkant av synfaringa.