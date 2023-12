Det viser en undersøkelse gjennomført av Reputation Inc for Statens vegvesen.

– Nesten halvparten planlegger å reise i ukedagene før selve julehelgen, hvorav nesten én av fem reiser fredag 22. desember. Denne fredagen vil altså bli den største utfartsdagen, forteller Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen i en pressemelding.

13 prosent skal reise 23. desember, mens 8 prosent reiser på selve julaften. Til sammen 41 prosent reiser 21. desember eller tidligere, og 21 prosent reiser i løpet av romjula.

Oslo-folk har andre reiseplaner enn resten av landet

– Det er relativt få lokale variasjoner på reiseplanene for juleferien, bortsett fra Oslo der nesten halvparten (46 prosent) oppgir at de skal reise til et annet sted i Norge i jula, sier Ranes.

For de andre landsdelene ligger tilsvarende tall mellom 14 og 24 prosent.

Det er dessuten dobbelt så mange under 40 år som skal reise bort (rundt 30 prosent) sammenlignet med de over 50 år (rundt 15 prosent).

Fra 40 år og oppover reiser de fleste med bil, mens de under 30 i hovedsak reiser med andre transportmidler.

Uansett når du reiser: Planlegg turen

– Hvis du skal ut på veien i julen bør du planlegge turen godt. Jo mindre stress og ubehagelige overraskelser underveis, jo mer forutsigbar og tryggere reise til juleferien, sier Ranes.

Er du fleksibel på hvilken dag du skal reise oppfordrer hun til å velge tidspunkt med omhu, ikke bare med tanke på forventet trafikkmengde:

– Nå på vinteren kan det være krevende vær- og føreforhold, og situasjonen kan endre seg raskt, særlig hvis du skal over fjellet. Sjekk værmeldingen på forhånd, og kjør en dag det ikke er meldt dårlig vær og vanskelige kjøreforhold, sier Ranes.