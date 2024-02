Det frivillige Skyttervesen (DFS) innførte i fjor Landsskytterstevnet innendørs på vinteren, og det var skytterlagene i Stjørdalsregionen som ble tildelt stevnet de tre første årene. Dette som et nytt nasjonalt topparrangement i tillegg til Landsskytterstevnet, som har vært arrangert årlig siden 1893. Til sommeren skal Landsskytterstevnet arrangeres i Steinkjer i perioden 19. – 26. juli.

– Årets to landsskytterstevner er nok de største og mest komplekse sportsarrangementer som vil foregå i Trøndelag i 2024. Til sammen vil det delta 7 500 skyttere på de to stevnene, sier kommunikasjonssjef Terje Vestvik i DFS.

Han forteller videre at ca. 20 000 tilreisende vil være til stede på de to arrangementene.

Landsskytterstevnet innendørs kårer landsmestre i 9 mesterskap fra 11 år til eldste klasse med skyttere over 73 år.

– Det er selvfølgelig stor stas og ekstra høytidelig at Kong Harald V, som Det frivillige Skyttervesens høye beskytter, skal være til stede når landsmesteren i senior skal kåres søndag ettermiddag. Kongen skal også følge den avgjørende finalen for skytterne i klasse rekrutt (11-13 år) og eldre rekrutt (14-15 år), forteller Vestvik, som også kan avsløre at forsvarsminister Bjørn Arild Gram skal delta på åpningsseremonien fredag 2. februar.

Ole Kristian Bryhn fra Røyken & Hurum skytterlag, ble den første vinner av Landsskytterstevnet innendørs i fjor.

Sender 45 timer direkte fra torsdag til søndag

Polaris Media ASA har eksklusiv senderett til hele Landsskytterstevnet innendørs.

– Vi hadde svært gode erfaringer med fjorårets LS innendørs, så nå satser vi på et enda bedre produkt med direktesendinger fra morgen til kveld, med masse spennende skyting, intervjuer fra indre bane, studiosendinger med gjester og reportasjer, sier Daglig leder Stig Vågnes i Polaris Media Streamsenter.

Sammen med seg har han mange dyktige medarbeidere fra streamsenteret i Ålesund og lokale mediehus.

– Du kan følge alle konkurransene direkte fra torsdag ettermiddag til og med finaledagen søndag hos en av våre 55 nettaviser - fra Alta i nord til Lindesnes i sør, sier Vegard Holmen som er prosjektleder i streamsenteret for LS Innendørs.

Prosjektleder for LS24-sendingene Vegard Holmen og Daglig leder Stig Vågnes i Polaris Media Streamsenter gleder seg til 45 timer med direktesendinger førstkommende helg. Foto: Nils Harald Ånstad

Spenning rundt hvem som blir landsmester

Det vil bli skutt fra tidlig morgen til sen kveld hvor 50 skyttere skyter samtidig i den midlertidig oppsatte skytebanen i Stjørdalshallen. Publikum vil bli underholdt med skyting hele dagen av et dedikert speakerteam og med arenaproduksjon levert av Polaris Media.

– Speakerteamet med Tor Idar Aune i spissen vil skape en fantastisk ramme i i hallen, hvor hvert av de over 100 000 skuddene som skal avfyres i løpet av helga vil følges, utdyper Vestvik som oppfordrer publikum til å dra til Stjørdalshallen for å oppleve den magiske stemningen.

Torsdag, fredag og lørdag vil de innledende skytingene foregå, mens søndag er avsatt til finaler. Søndagen innledes med at 200 skytterlag skyter lagskyting for å kåre landets beste skytterlag. Deretter er det en spektakulær hurtigskytingsfinale kalt «Ola Five-skytingen», oppkalt etter DFS sin første leder fra 1893. Til slutt kåres de 9 landsmestrene.

«Mesterens Mester»-aktuelle, Ole Kristian Bryhn, ble den første vinner av Landsskytterstevnet innendørs i 2023. Det knyttes stor spenning til om det blir en mann eller kvinne som i år stikker av med seieren som landsmester.

– Det er et av de særpregede spenningsmomentene i skyttersporten, at kvinner og menn i alle klasser konkurrerer på helt like vilkår, og det gjør oss til landets mest likestilte breddesport, avslutter Vestvik