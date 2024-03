– Dette er en enkel og trygg tjeneste for å legitimere seg i fysiske situasjoner. Det betyr aldri mer glemt leg, færre pass og førerkort på avveie, og ikke minst lukker vi døra for falsk leg, sier Mads Pedersen, produktsjef i BankID BankAxept i en pressemelding

Alt du trenger for å komme i gang, er et gyldig norsk pass eller nasjonalt ID-kort, og en smarttelefon med en aktivert BankID-app.

En brukervennlig løsning

Posten har samarbeidet med BankID om utvikling av tjenesten og mener den vil forenkle legitimeringsarbeidet. – Vi har vært med å utvikle og teste løsningen både på kundebehandlere og kunder, og har fått veldig gode tilbakemeldinger. Det oppleves som en kjapp og trygg legitimasjonsprosess, og det er viktig for oss å utvikle løsninger i tråd med kundens behov og gjøre det enklere å hente pakker når du kun har mobilen for hånden, forteller Kenneth Tjønndal Pettersen, pressesjef i Posten.

Alderskontroll er en viktig del av Vinmonopolets samfunnsoppdrag, og den nye løsningen er med å redusere risikoen for bruk av falsk leg.

– I fjor hadde vi 40 millioner kunder og sjekket legitimasjon på 4,4 millioner av dem. Vi ønsker legger til rette for at kundene våre enkelt skal kunne legitimere seg – også digitalt. Samtidig må vi være helt sikre på at de er gamle nok. Med digital ID fra BankID kan vi endelig tilby en trygg og brukervennlig løsning, sier administrerende direktør Elisabeth Hunter i Vinmonopolet.

Løser et samfunnsproblem

Etter at bankkort med bilde ble avviklet, er det førerkort og pass som oftest brukes som legitimasjon. Det fører med seg flere utfordringer: Mange glemmer legitimasjon når de skal ut å handle, og de som ikke har førerkort må bruke pass. Det å bære passet med seg til daglig, medfører økt risiko for tap og ID-svindel.

Produktsjef Mads Pedersen er ikke i tvil om at både bedrifter og befolkning ønsker seg et trygt og enkelt digitalt alternativ:

– 4,5 millioner nordmenn har BankID, og flertallet bruker nå BankID-appen. Med ID-kort i BankID-appen løser vi et stort samfunnsproblem og bidrar til et tryggere og mer knirkefritt samfunn for alle som må legitimere seg, sier han.

Fra start kan det digitale ID-kortet bare benyttes på Posten og Vinmonopolet. Fremover kan det bli mange mulige bruksområder, som uteliv, kino, konserter, bibliotek, dagligvare og hoteller.

– Alle som trenger å sikre kundens identitet eller gjennomføre en alderskontroll, kan ta i bruk tjenesten. I starten kobles tjenesten fra BankID til bedriftens system med en teknisk integrasjon for å gjennomføre kontrollen. På sikt har vi en ambisjon om å videreutvikle tjenesten for å øke datakontrollen til brukerne og gi en enda større verdi til bedriftene, sier Pedersen.