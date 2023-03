Innlandet Ap støtter gjenvalg for Stenseng og Trettebergstuen

- Vi går inn for at Kjersti Stenseng og Anette Trettebergstuen gjenvelges i sine roller, og at Tonje Brenna blir ny nestleder i Arbeiderpartiet, sier leder Lise Selnes og nestleder Marius Bismo i Innlandet Arbeiderparti.