Det er Meteorologisk institutt som mandag formiddag meldte om det ventede kuldesjokket:

– Det blir nordavind over hele landet, så temperaturene skal bikke nedover. På onsdag ligger det an til at vi kan nå minus 30 grader de kaldeste stedene både i sør og i nord, skriver meteorologene på X/Twitter.

Kaldes skal det bli på mandag. Slik ser værmeldingen ut for hele landet. Foto: Meteorologisk institutt

For Lesja og Dovre sin del er det meldt temperaturer ned i 15 minusgrader på det kaldeste, mens det på Hjerkinn er meldt ned til 20 minusgrader, ifølge yr.no.

Det kan dermed se ut til at vi slipper en reprise på ukene som har vært, med temperaturer under 30 minusgrader.

Til helga er det ventet varmegrader og stedvis mye nedbør i form av snø og sludd.