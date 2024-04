De minste busselskapene, som Lesja bilruter, slipper å konkurrere om kontrakter med fylkeskommunen når dagens avtaler går ut.

Det ble vedtatt i samferdselsutvalget den 18. april.

Innlandet fylkeskommune har avtale med fem små busselskap. Det er Lesja Bilruter, Ringebu Bilruter AS, AS Torpa Bilruter, Snertingdal Auto AS og Etnedal Bilruter AS.

Hovedregelen for tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteyting i EU og i Norge er at de skal inngås etter en anbudskonkurranse.

Regelverket gir likevel oppdragsgiveren anledning til å inngå direkte avtaler med små busselskap, etter å ha forhandlet seg fram til en avtale. I Innlandet er det altså fem busselskap som fortsatt har slike kontrakter.

Etter vedtaket i fylkeskommunens hovedutvalg for samferdsel, kan disse selskapene fortsatt inngå denne typen kontrakter med fylkeskommunen, når gjeldende avtale går ut.

Viktig lokal næring

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak i saken var å slutte å inngå denne typen kontrakter, og erstatte dem med vanlige anbudskontrakter.

Dette vil bli billigere for fylkeskommunen.

Gjennomsnittsprisen på de såkalte nettokontraktene ligger ca. 11 prosent over prisen på konkurranseutsatte kontrakter.

– De lokale busselskapene er viktige for det lokale næringslivet i distriktene. Her må vi se saken i et samfunnsperspektiv, og legge vekt på hvor viktige disse selskapene er som næringsaktører, sa Iselin Vistekleiven (Ap), som er leder i hovedutvalg for samferdsel.

Dyrere busskontrakter

Fylkeskommunedirektøren la i saksframlegget vekt på at alle busskontrakter kommer til å bli dyrere i tida framover.

Det kommer nye krav til bussene for at de skal være sikrere for sjåføren.

Det vil også koste penger å ta i bruk busser som ikke slipper ut klimaskadelige gasser.Krav om ny teknologi, f.eks. for billetteringsløsninger og sanntidsinformasjon om bussenes avgangstider kan også bli krevende å møte for de minste busselskapene, heter det i saksframlegget.

Nesten enstemmig

Kai Adsen (Ap) fremmet forslag på vegne av partiene Ap, Sp, Høyre, MDG, SV og Pensjonistpartiet om å gjøre det motsatte av det fylkeskommunedirektøren foreslo.

Kun Hilde Kristin Smerud (Frp) stemte for fylkeskommunedirektørens forslag.

Før møtet hadde de fem busselskapene som i dag har nettokontrakter med Innlandstrafikk laget et felles notat til politikerne i samferdselsutvalget for å få fram sitt syn på saken.

Notatet trekker blant annet fram den betydningen selskapene har for lokal verdiskaping.

Flere bein å stå på

Saksframlegget til fylkeskommunedirektøren viser til at sjåførene som jobber i lokale busselskap vil kunne følge jobbene sine, hvis kontrakten blir lyst ut og overtatt av et annet selskap. Dette vil i så fall være en virksomhetsoverdragelse, der oppgaver og arbeidsplasser blir flyttet.

Iselin Vistekleiven la vekt på at de lokale busselskapene ikke bare driver med busstransport.

– De ansatte kjører kanskje lastebil eller anleggsmaskiner i tillegg. Til sammen kan de ha hele stillinger, selv om busskjøring alene ikke fyller en heltidsstilling, sa Vistekleiven i sitt innlegg.