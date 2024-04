Allerede onsdag morgen begynte demonstrerende bønder å samle seg utenfor Stortinget. Onsdag kveld har flere strømmet til, og ifølge NRK planlegger noen av dem å sove utenfor Stortinget natt til torsdag.

Mange bønder er uenige i tallene som danner grunnlaget for årets bondeoppgjør. Torsdag skal Stortinget stemme over den nye inntektsberegningen, som innebærer at bøndene skal jobbe 145 timer mer enn andre i året.

Tallene som Ap, Sp og Høyre har blitt enige om, innebærer 1845 arbeidstimer for bøndene, sett mot 1700 timer for en lønnsmottaker. Norsk bonde- og småbrukerlag har varslet at de ikke kommer til å akseptere noe over 1700 timer.

Bøndene selv mener beregningen vil ta fra dem muligheten til å tjene mer enn de gjør i dag.

Etter kraftig kritikk har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) åpnet opp for å justere timetallet, men resten av landbrukspakken vil han ikke endre.

– Nå er det diskusjoner mellom partiene på Stortinget for å lande hele pakken. Dette med timetallet er til diskusjon, og vi er åpne for å diskutere det. Vi mener forslaget vi la fram er godt, men når du er i mindretallsregjering må man alltid søke etter flertall med andre partier, sier Støre til NRK.