Vegen ble først stengt rundt midnatt på grunn av berging av et vogntog. Noen timer senere var vogntoget berget, men uværet hadde tatt seg opp slik at det ikke lenger var trygt å åpne vegen.

Meteorologisk institutt sendte tirsdag ut et gult farevarsel for snøfokk i fjellene i Sør-Norge, for onsdag kveld og natt til torsdag.

Etter ny vurdering torsdag morgen ble vegen åpnet for trafikk igjen.