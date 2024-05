Tørke, skogbrannfare og flomprognoser var på agendaen i beredskapsmøtet fredag. Skogbrannvarselet opprettholdes til over helga på grunn av lynaktiviteten som følger med regn- og tordenbyger som kommer innover Innlandet. Det er forventet at bygene utover neste uke vil redusere skogbrannfaren i Innlandet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har fortsatt høy beredskap og vurderer om helikopterberedskapen skal utvides, fra dagens seks helikoptre.

Din ild, ditt ansvar

Brannsjefutvalget i Innlandet minnet om at menneskelig aktivitet har vært en hovedfaktor i de mange brannhendelsene som har vært så langt. I en felles pressemelding til Innlandet har de sendt ut budskapet «Din ild, ditt ansvar». Det generelle bålforbudet gjelder fra 1. mai til 1. september.

Brannsjefene ber også om at kommuner og andre som kan hjelpe til i slukking, særlig tidlig i en brann, tar kontakt og tilbyr støtte for å skape utholdenhet i slukkearbeidet. I tillegg ber de om at kommuner og andre beredskapsaktører fremover er aktive med å informere og bruke advarselsplakater på flere språk som kan henges opp der folk ferdes. Statsforvalteren minnet også om at alle aktører har muligheten til å gjøre egne tiltak, for eksempel utsatt kantklipp eller skilting av rasteplasser, dersom det skulle bli nødvendig lenger ut på sommeren. I tillegg kjører Statsforvalteren en møteserie med skogbrannrådene.

Statsforvalteren øvde i fjor Fylkesberedskapsrådet i å håndtere skogbrann. Læringspunktene derfra var at blant annet at det er viktig å kartlegge hvilke ressurser man har å hjelpe seg med, ha en tett dialog mellom aktørene – og kommunisere godt ut.

Mjøsa vil stige – men flomfaren er lav

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kom med det mest positive budskapet, at flomfaren er lav. Faren for vårflom er kraftig redusert. Snøen er borte i store deler av fylket, med unntak av noe snø som ligger lengst vest i høyfjellet i vest. Det som fortsatt kan påvirke bildet er nedbør og hvordan den faller de nærmeste ukene. Prognosene for Mjøsa er at innsjøen skal opp en 30-50 cm de neste 14 dagene.

Avlingsskade-søknader er høyt prioritert

Marie Skavnes, avdelingsdirektør for jord og mat hos Statsforvalteren, gikk gjennom arbeidet som gjøres med tilskudd ved produksjonssvikt. I 2023 kom det inn 2140 søknader om tilskudd på grunn av svikt i plante- og honningproduksjonen. Fristen for avlingsskadesøknader er 31. oktober.

Skavnes sa at informasjon både til og fra kommuner er viktig nå, og at Statsforvalteren har bedt alle landbrukskontorene om en foreløpig prognose for Innlandet, som blir sendt til Landbruksdirektoratet neste uke. Innlandet bondelag meldte at slåtten er i gang noen steder, at marka er tørrere mange steder enn i fjor, og at de er glade for at Statsforvalteren er tett på.

Øver totalforsvaret på Mjøsa

Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund orienterte om andre beredskapsoppgaver denne uka, blant annet et møte i Sverige om sivil-militært samarbeid over grensa, som en del av totalforsvarsarbeidet. Statsforvalteren deltok torsdag på en stor øvelse for tre statsforvaltere i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Neste uke er det en storøvelse på Mjøsa den 31. mai, med flere hundre involverte i en omfattende øvelse med flere båter, redning og mange evakuerte.

Det blir fortsatt faste månedlige møter i Fylkesberedskapsrådet utover året, og evt ekstramøter dersom hendelser skulle oppstår, avsluttet Lund. Møteserien er ment å skape trygghet og sikre at vi sammen er forberedt og har felles forståelse av situasjonen, samtidig som spørsmål kan svares ut, sa assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen, som ledet beredskapsmøtet.