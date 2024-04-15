Юлія (33 роки) прибула до Норвегії в лютому 2023 року. Вона вже закінчила інтропрограму та отримала роботу на посаді консультанта у справах біженців в комуні Довре. Вона допомагає новоприбулим біженцям з України з адаптацією в Норвегії, складає план інтеграції для тих, хто тільки починає жити в норвезькому соціумі.

– Дуже важливо бути зв’язуючою ланкою між норвезькою комуною та біженцями з України. Не дивлячись на те, що ми європейці, наш менталітет та сприйняття все ж відрізняються. Так як я сама пройшла шлях біженця, мені відомі потреби та складнощі тих, хто щойно прибув, ділиться Юлія. Окрім цього, не всі українці володіють на достатньому рівні англійською мовою, щоб комунікувати для вирішення нагальних питань. Тому Юлія допомогає новачкам, пояснює як заповнювати необхідні документи або, наприклад, як звернутися до лікаря.

- Найскладніше для біженця – це відсутність комунікації, незнання мови. Навіть автоматичний перекладач в телефоні може некоректно перекладати текст і між комуною та українцями виникало багато непорозумінь. Тому ще одна з моїх задач – це доносити коректну інформацію від комуни до українців, розповідає Юлія.