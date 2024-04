Likevel blir de neste dagene betydelig kaldere i Sør-Norge, og flere steder i både øst og vest vil nedbøren komme som snø eller sludd også i lavlandet.

Nord for Dovrefjell vil de fleste få et snødryss, men for veldig mange blir det også mye sol. Det viser i hvert fall korttidsvarselet til Meteorolgisk institutt fram til og med fredag.

Vestlandet har fått en smak av vår de siste dagane, med en makstemperatur på 15 grader tirsdag. Nå kan det se ut som om denne varmen når oss i Lesja og Dovre også.

I løpet av helga ser det derimot ut som at vi får en smak av våren, med stigende temperatur opp i 14 varmegrader i Dovre fra ettermiddagen og utover, førstkommende søndag.

Fra Dombås og bortover Lesja er det meldt om 12 varmegrader på det meste, men bortimot null grader på det kaldeste, samme dag. På Hjerkinn blir høyeste temperatur 8 varmegrader, ifølge Yr.

Til tross for den stigende temperaturen, er det meldt overskyet vær over stort sett hele Lesja og Dovre disse dagene.

Samtidig kan man vente noen regnfulle dager i neste uke, dersom temperaturen holder, lenger vestover mot Bjorli.