9357 søkere har Høgskolen i Innlandet som førstevalg i årets Samordna opptak. Det er 1049 flere enn i 2023 og den største økningen i antall blant samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge, skriver høgskolen i en pressemelding.

– Det er svært gledelig å se at så mange har søkt studieplass hos oss fra høsten av. Det tilsier at vi har en studieportefølje som mange finner interessant og at vi har attraktive studiesteder, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Hun sier en positiv trend ved årets opptak er at stadig flere har søkt helserelaterte utdanninger. Helsefag hadde en økning på nesten 40 prosent ved Høgskolen. Mye av veksten skyldes nye studietilbud, som bachelor i fysioterapi.

333 søkere har studiet ved studiested Elverum som førstevalg. Dette er klart flest blant samtlige fysioterapiutdanninger i Norge. Studiet har 40 studieplasser.