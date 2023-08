En kunne aldri være trygg på Ilka. Foto: Anne Marie Aa

Da Ilka ble temt

Elva Ilka renner fra Jøndalen og ut i Gudbrandsdalslågen. Den vesle elva har til tider vært uregjerlig og forårsaket store skader under flere flommer. I 50-årene ble det laget en forbygging for å temme elvas krefter en gang for alle.