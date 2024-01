- Vi har lagt bak oss et vanskelig år for trafikksikkerheten. 118 omkomne er 118 for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om Statens vegvesens foreløpige tall for 2023 i en pressemelding.

Fire har omkommet i desember. Etter en krevende høst med mange alvorlige ulykker, er november og desember blitt «gode» trafikksikkerhetsmåneder med få omkomne i trafikken.

Felles krafttak

Vegdirektøren er bekymret over at dødstallene ikke har gått ned de siste årene, men vet råd. Hun vil ha trafikantene med seg.

- Vi har alle et felles ansvar. Uoppmerksomhet bak rattet medvirker til hver tredje av de mest alvorligste ulykkene. Når man sitter bak rattet er det å kjøre det eneste man skal gjøre. Ikke bruk mobilen, la passasjeren ordne musikken og dropp alt som ikke har med kjøringen å gjøre. Da bidrar vi alle til å unngå ulykker og vil spare mange liv.

Hovland mener at det er et «nyttårsforsett» som alle kan klare.

- Utviklingen i antall dødsulykker de siste to årene er urovekkende, og den viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå målene våre med nullvisjonen. I 2024 må vi intensivere innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, for vi har ingen å miste, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om tallene.

Mange unge omkomne

I 2023 har det vært en økning i antall omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år. Det var i fjor 28 mot 22 året før.

Så er det en markant nedgang blant de eldre (65+) fra 38 til 25 trafikkdrepte i året som er gått.

- Vi vet ikke hvorfor vi har fått dette utslaget. Men vi undersøker og analyserer alle dødsulykker for å finne svar og ny kunnskap, som vi systematisk bruker inn i trafikksikkerhetsarbeidet, sier vegdirektøren.

Hovland er også bekymret for motorsykkel-folket, som er en høyrisiko-gruppe i trafikken. Motorsykkel og moped utgjør om lag 20 prosent av alle trafikkdrepte.

- Det er et uakseptabelt høyt tall, som er til stor bekymring. Riktignok kjører flere mc nå enn før. Men likevel er disse sjåførene overrepresentert i statistikken og har en veldig høy risiko, også målt i forhold til kjøremengde. Det arbeides godt med trafikksikkerhet – ikke minst sammen med mc-organisasjonen. Men her må vi styrke innsatsen og ikke minst se på eventuelle nye grep og tiltak, sier vegdirektøren.

Sju barn under 16 år omkom i fjor, noe som er en økning sammenliknet med alle de siste 10 årene. I 2022 omkomne to barn, mens i 2019 var det for første og eneste gang ingen drepte barn i trafikken.

Flest i Viken

Flest dødsulykker i 2023 har det vært i Viken (22), Innlandet (20), Vestland (14), Nordland (13) og Trøndelag (13).

Oslo (1) og Møre og Romsdal (3) har hatt færrest omkomne på veiene.

Den største økningen ser Statens vegvesen i Innlandet der økningen er på åtte flere trafikkdrepte – fra 13 i 2022. Oslo har hatt den største nedgangen fra fem omkomne i 2022 til en.

De andre fylkene har mer stabile tall.

Det er fortsatt møte- og utforkjøringsulykker som dominerer bildet blant de alvorligste ulykkene.

87 menn og 31 kvinner omkom i trafikken i 2023, viser Vegvesenets foreløpige tall.

Det er også en økning i ulykker med flere enn en drept. Det var 12 slike ulykker, som er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste årene. Ikke siden 2015 har det vært like mange ulykker med flere drepte.