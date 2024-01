Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel om ekstremt kraftige vindkast er sendt ut for deler av Nordfjord, Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland. Fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen ventes orkan på kysten og vindkast på 35-50 m/s. De kraftigste vindkastene ventes i ytre strøk fra Stad til Helgeland.

Onsdag melder Meteorologene at den sterkeste vinden vil treffe kysten lengre nord, og at Trøndelag og Nordland er mest utsatt

Det kan også komme vindkast i indre strøk, og det er sendt ut gult farevarsel for vindkast for både Lesja og Dovre.

Lesja og Dovre kommer inn under områdene med gult farevarsel for sterke vindkast. Foto: Meteorologisk institutt

På Bjorli målestasjon er det på yr.no meldt vindkast opp til 29 m/s onsdag ettermiddag. Det er også meldt betydelige mengder nedbør, og vindkast utover natta. Vinden avtar torsdag, men vrir seg til nordvestlig retning. Det kan bety store mengder med snø.

–– Det kommer kald luft fra nord og vi får tilbake snøbygene. Vi har gått ut med et gult farevarsel for snø i fjellene på Vestlandet sør for Stad. I midtre og indre strøk i lavlandet kan det komme alt mellom 10 og 25 centimeter og i fjellene kan det komme en halv meter i løpet av et døgn mellom 500 – 1000 meter, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid til NRK.

På Hjerkinn er et meldt kuling, med opp til 25 m/s onsdag. Her skal vinden holde på samme nivå også torsdag, og vil først løye fredag.

Det meldes om fare for snøfokk både på Hjerkinn og Bjorli. Dette på grunn av kraftig vind og snø. Det vil være redusert sikt, og lokalt vanskelige kjøreforhold.

Det er også mulig at E6 over Dovrefjell blir stengt på kort varsel.