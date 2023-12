Ikke nok med at lokalavisa har mange, varme saker. Den brenner også godt. Det måtte en forskrekket journalist Marit Tynnøl teste ut for fotografen. Foto: Anne Marie Aa

Et brennende engasjement for gjenbruk

Ikke nok med at en lokalavis gir deg hjertevarme saker. Vigga gir deg varme også etter at den er ferdig lest. Det sørger arbeiderne i Dovre Vekst for.