Samme ekstra gode sjanse til å se nordlys vil inntreffe fredag kveld og natt til lørdag, opplyser fagsjef Pål Brekke ved Norsk romsenter til VG.

– For et par dager siden ble tre-fire solstormer slengt ut mot jorden. Nå ser det ut til at solstormen som først ble slengt ut, vil bli tatt igjen av én eller flere solstormer som kommer etter. Og når en solstorm tar igjen en annen, kan den spise opp den, derav kallenavnet «kannibalstorm», forklarer Brekke til avisen.

Det blir mer nordlys utover vinteren.

– Dette skjer oftere og oftere akkurat nå fordi vi er på vei inn i en periode der sola er mer og mer aktiv, sier fysiker og vitenskapsformidler Veronica Danielsen på vitensenteret ViteMeir i Kaupanger til NRK.

Hun forteller at vi kan regne med slike gode nordlysforhold månedlig fremover.

– Og nordlys kan vi forvente kanskje ukesvis denne vinteren fordi vi er i en ekstra aktiv solperiode. Så dette er en bra tid for nordlysentusiastene, sier Danielsen.