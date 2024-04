– Vi registrerer at regjeringspartiene har lagt inn et forslag om å senke timetallet i årsverket for jordbruket til 1750. Det er en ørliten forbedring, og langt fra godt nok. Vi kan vurdere å stemme for å senke timetallet isolert sett, men vi gir ikke vår velsignelse til helheten, opplyser partiene i en felles uttalelse.

Dermed er det litt usikkert hva som skjer.

Opprinnelig ønsket regjeringspartiene å legge til grunn 1845 timer i et årsverk for bøndene i sin nye inntektsberegning og opptrappingsplan for landbruket.

Dette hadde de støtte fra Høyre og Venstre til, mens SV, Rødt, MDG og KrF sto bak et forslag der timetallet i et årsverk senkes til 1700.

– Vi vil oppfordre regjeringspartiene nok en gang til å stemme for vårt kompromissforslag. Det vil både komme regjeringen og jordbruket godt i møte, i tillegg til å skaffe et bredt flertall som kan stå seg over tid, opplyser SV, Rødt, MDG og KrF.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes sier de mener deres standpunkt er bygd på det som er det faglige, riktige grunnlaget for å beregne bondens inntekt.

Fylkesnes er saksordfører for saken og sier til NTB at det nå er usikkert hva som får flertall i Stortinget.

– Opprinnelig sikret regjeringen seg flertall med høyre, men nå er de plutselig gått bort fra Høyre igjen, så det er helt åpent om de får flertall for de andre delene av forslaget sitt, sier han til NTB.

På spørsmål om hva han syns om regjeringens håndtering av landbrukspakken, har han bare ett ord til svar:

– Uforståelig.