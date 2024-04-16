Українець Олександр Степанюк приїхав в комуну Леша у грудні 2023. Йому пощастило з роботою, він познайомився з місцевим фермером і одразу отримав робочий контракт. Там він прибирає та годує тварин.

– Досить непросто працювати на фермі. Мій робочий день починається о 7:30 ранку, після цього я йду на мовні курси, потім знову повертаюся на ферму і працюю до 19 години, розповідає він.

– Найскладніше в адаптації у Норвегії для мене окрім мови - це погода. Саме не зимова, а ось така мінлива демісезонна. Здоров’я дає про себе знати, ділиться Олександр.