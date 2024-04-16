Оксана і Віктор приїхали до Норвегії в листопаді 2023 року. До цього вони жили у Києві, де мали власний бізнес. В новій країні їм доводиться починати все з початку.

Оксана вивчає норвезьку мову проходячи практику в дитячій школі в Думбосі. Там вона спілкується норвезькою мовою з вчителями, а також допомагає українським учням розуміти завдання на уроках.

Віктор проходить мовну практику в Elkjøp.

- Найскладніше в адаптації – це мова, недостаток спілкування. Ти хочеш повноцінно спілкуватися, а в тебе немає цього інструменту для спілкування. Практика в магазині дуже допомагає у вивченні мови, – ділиться Віктор.