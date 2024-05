Nå er det tørt og veldig stor skogbrannfare i Innlandet, og også i Lesja og Dovre har det vært noen tilfeller av gressbrann den siste måneden.

Brannsjefene minner om at det generelle bålforbudet gjelder nå, det betyr at det er forbudt med bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og utmark.

De oppforderer også til å være forsiktig i hager eller innmark.

Det er ditt ansvar

– Det er den som gjør opp ild som har ansvaret dersom det begynner å brenne, sier brannsjefutvalget i Innlandet i en pressemelding.

Den som ønsker å gjøre opp ild må selv vurdere faren, og brannsjefutvalget råder alle til å gjøre gode vurderinger.

– Aktsomhetsplikten gjelder uansett hvor du befinner deg, også på egen eiendom, spesielt om den grenser til skog og utmark. Dersom du er usikker på om det er trygt å gjøre opp ild, skal du ikke gjøre opp ild. Vær varsom, er deres oppfordring.

Meld i fra

Brannvesenet er også avhengig av hjelp fra publikum.

– Ser du at det ryker eller brenner uten at brannvesenet er på stedet, ikke nøl med å ringe 110. Mange branner oppdages tidlig av folk som er på tur. Dette er til stor hjelp for brannvesnet, sier utvalget.