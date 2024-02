Da varslet vegtrafikksentralen samtidig om at vegen kunne bli stengt igjen på kort varsel.

Det tok derimot noen timer før vegen ble stengt igjen, nærmere bestemt rundt klokken 17:30 lørdag kveld.

Det er mye vind og snø i fjellet, som sørger for at trafikanter holdes nede fra fjellet. Dovrefjell er uansett i godt selskap, for nemlig alle fjellovergangene i Sør-Norge er stengt lørdag ettermiddag, ifølge NTB.

– Det er et forferdelig uvær, så mye mer er det ikke å si, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker til NTB.

På Dovrefjell vil det bli gjort en ny vurdering søndag morgen klokken 9.