Da overtar Posten levering av Vigga i noen områder. Grunnen til dette er at Innlandet distribusjon legger ned sine budruter i Nord-Gudbrandsdalen og Ottadalen, på grunn av reduksjon i volum.

Dette vil altså si første papiravis etter påske.

Den går i trykken torsdag 4. april, og vil dermed komme en dag senere enn vanlig til postkassa di.

Som kunde vil du fortsatt få levert avisa på utgivelsesdagen, men seinere på dagen. Den blir levert innenfor det tidspunktet posten leverer i ditt område.

Omlegging fra budlevering til post vil gradvis skje i perioden 2. april til 1. mai Fra 2. april vil dette gjelde for området fra Dovre til Bjorli. Innen 1. mai vil alle leveringer gå med Posten.

– For oss vil dette medføre økte kostnader, men det har viktig for oss å sikre levering til så mange av våre kunder som mulig på utgivelsesdagen. Vi beklager endringen dette medfører for våre abonnenter, sier Astrid Kvam Helset, redaktør og daglig leder i Vigga.

Som abonnement på Viggas papiravis, har du også tilgang til alle digitale tjenester. Du kan lese e-avis allerede onsdag kveld, bruke Viggas nyhetsapp og lese alle plussaker på vigga.no. Du har også mulighet til å dele tilgang med familiemedlemmer.

Dersom du har problemer med innlogging kan du ta kontakt med Viggas abonnementsavdeling på 61 21 50 10.