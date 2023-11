Den over hundre år gamle Otta bru skal gjennomgå rutinemessige oppgraderinger fra og med januar 2024. Arbeidet skal foregå på elvebunnen for å sikre mot erosjon, og vil pågå i rundt to måneder. Arbeidet går i stor grad ut på å fylle deler av elvebunnen med stein, som skal sørge for at elvebunnen stabiliseres.

– Ettersom Ottaelva er nærmere 100 meter bred, så må det mest sannsynlig kjøres inn stein både fra nord- og sørsiden av elva slik at gravemaskinene får utført arbeidet. Det vil derfor bli nødvendig å bygge midlertidige tilkomstveger. Berørte naboer vil bli kontaktet når vår entreprenør har undersøkt alternativene og kommet med en anbefaling. Vi gjør tiltak for å sikre at arbeidet ikke skal føre til endringer i vannstrømninger eller påvirke miljøet negativt, sier Torgeir Aune, assisterende prosjektleder i Bane NOR i en pressemelding.

Bane NOR sier at arbeidene skal foregå på dagtid i perioden, og togtrafikken vil ikke bli berørt, bortsett fra at togene kjører sakte over Otta bru frem til arbeidene er gjennomført.