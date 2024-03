– Nå er fjellet påskeklart! 4300 kilometer med vinterløyper er merket og hundrevis av hytter er klare for storinnrykk. Det er lenge siden vi har sett slike mengder med snø i fjellet så mange steder, så vi kan trygt si at at det ligger an til tidenes påske i fjellet, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.

Han minner om at det finnes alle slags DNT-hytter, enten man vil til betjent hytte i fjellet, tar turen innom enklere hytter uten betjening eller ønsker seg en mer bynær hyttetur.

– Alle kan finne en hytte til hytte-tur som passer for seg, men det er også rom for roligere dager på samme hytte i fler dager. Se for deg snødekte vidder, appelsin i solveggen og god stemning i peisestua.

Alle oppfordres til å sjekke vær- og føremeldinger for området de skal til. Føremeldinger kan en se på UT.no.

Grimsdalshytta har åpent i påska. Foto: Grimsdalshytta/Facebook

Rondane er et mektig turområde med flere 2000-meter høye topper og tinder. Her ligger det tre betjente DNT-hytter og et godt tilrettelagt rutenett. Rondane er det et godt nett av kvistede vinterutersom innbyr til skiturer fra hytte til hytte. Grimsdalshytta, Rondvassbu og Bjørnhollia har åpent.