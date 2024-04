Det varsler utrykningspolitiet på sin Facebook-side.

Under aksjonen vil det legges særlig vekt på kontroll av MC. Det er fordi ulykkesstatistikken viser at fart, risikoatferd og førerfeil ofte er hovedårsakene til at MC-førere mister livet eller blir hardt skadd i trafikken.

Foreløpige tall viser at 20 MC-førere mistet livet og 134 MC-førere ble hardt skadd løpet i 2023, ifølge UP.

– Sammen med MC-førernes bevissthet om egen kjøreatferd, er målsetningen vår at politiets kontrollvirksomhet skal bidra til å redusere antallet drepte og hardt skadde i løpet av årets MC-sesong, sier UP-sjef Knut Smedsrud.