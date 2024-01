– Det er helt klart avhengig av tilførselen på melk som vi får, men vi håper på en situasjon som er noenlunde normalisert i løpet av mars, sier konsernsjef Ann-Beth Freuchen i Tine til NTB.

Det har vakt stor misnøye fra flere hold, blant annet fra landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp), at Tine sliter med å produsere nok melk.

Meieriprodukter som yoghurt må spes ut med utenlandsk melkepulver, tollsatsen er senket midlertidig, og flere aktører reagerer på manglende informasjon fra Tine.

Nortura sliter også med å levere nok egg, og flere kunder har opplevd at butikkhyllene har vært tomme den siste tiden.

Stor misnøye

Freuchen og styreleder Marit Haugen møtte Pollestad i departementet tirsdag. Konsernsjefen sier de har en «felles forståelse» av situasjonen og hvordan den skal håndteres.

– Og dette gjelder kun skummelkpulver, alle øvrige meieriprodukter er å finne i hyllene hver dag, legger hun til.

Pollestad sier til NTB at han har uttrykt sin misnøye og dessuten stilt spørsmål om hvordan man kan unngå at dette skjer igjen.

– Jeg har vært litt streng. For landbruket og for å ha landbruk i hele Norge er det veldig viktig at Tine gjør jobben sin på en god måte, sier han.

Eggtrøbbel

Tirsdag ettermiddag møtte Pollestad også Nortura til samtaler. Ifølge landbruksministeren vill ikke eggmangelen løse seg helt med det første.

– Nortura mener det fortsatt vil være behov for import i perioder gjennom hele året, sier han til NTB.

Likevel tror ikke landbruksministeren at folk må klare seg uten egg til påske.

– Jeg håper folk fortsatt spiser mye egg i påsken, og Nortura mener det vil være god tilgang på norske egg i butikkene da, sier han.