Gjennom Romsdalen er det snørasfare som gjør at alle tog på strekningen er innstilt.

– Vi følger jevnlig med på værsituasjonen og har tilgjengelig mannskap som er ute og følger med. Det har ikke gått noe ras, men vi ønsker selvfølgelig ikke å sende tog inn i et farlig område, sier pressevakt hos Bane NOR.

Bane NOR opplyser på sin hjemmeside at det vil bli gjort en ny vurdering klokken 11:00 på torsdag.

E6 over Dovrefjell er også stengt for trafikk torsdag morgen på grunn av uværet. Her vil det bli gjort ny vurdering klokken 16:00.

Situasjonen over Dovrefjell preger derimot ikke togtrafikken over fjellet.

– Det blåser en del der, men det er foreløpig ikke meldt om noen skader, så togtrafikken går som normalt på Dovrebanen, opplyser Bane NORs pressevakt.